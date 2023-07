Escape Gare Ecoles Gare SNCF Orléans, 15 septembre 2023, Orléans.

Escape Gare Ecoles Vendredi 15 septembre, 09h00, 13h30 Gare SNCF sur inscription. Un maximum de 10 classes sur la journée

Cette animation présente un intérêt pédagogique, éducatif et ludique. C’est l’occasion pour le jeune public de découvrir la gare, comment s’y repérer et comment se comporter. Nous parlerons également sécurité !

Nous allons proposer de découvrir la gare d’Orléans et son univers ferroviaire grâce à une animation ludique. Ce jeu d’escape gare consiste en un jeu de piste inventé dans le monde de magiciens à l’école… avec des stands à découvrir dans la gare. Sur le thème du jeu, cela permettra de se familiariser au transport ferroviaire et faciliter les déplacements en train. Les enfants pourront également visiter un train et sa cabine de conduite et échanger avec un conducteur.

Gare SNCF Avenue de Paris 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « oriane.gaury@sncf.fr »}] À l’arrivée du chemin de fer, en 1843, Orléans n’est doté que d’un simple embarcadère. Détruit en 1902, le bâtiment est remplacé par une véritable station, elle-même fortement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’ancienne gare disparaît en 1965 au profit d’une gare conçue par l’architecte J.-B. Hourlier. Un bâtiment accueillant le buffet donne rue Saint-Yves. Le hall ouvre place Albert-Ier. Parallèlement, une première tranche de construction est entreprise sur les espaces dégagés. Dans les années 1980, l’édification du Centre commercial Place d’Arc, de la gare routière et des parkings achève l’urbanisation du quartier. La façade de la gare se trouve alors cachée par le nouvel ensemble.

En 2003, les travaux pour la construction de la nouvelle gare sont lancés. Imaginée par l’architecte J.-M. Duthilleul, le hall des voyageurs, inauguré en janvier 2008, est surmonté d’une verrière en forme de vague. Sa façade ouvre avenue de Paris. Des bureaux d’accueil, une salle d’attente et un affichage plus moderne s’offrent aux voyageurs. Accessibles à tous les moyens de transport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

Oriane NICOLE