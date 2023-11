Le train du Père Noël 2023 Gare SNCF Montluçon, 16 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Profitez d’un voyage en famille à bord d’un autorail. Au départ de Montluçon, partez jusqu’a Louroux de Bouble, en présence du Père-Noël.

Organisé par l’AAATV Montluçon – Auvergne.

2023-12-16 14:10:00 fin : 2023-12-16 17:48:00. EUR.

Gare SNCF

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a family trip aboard a railcar. Depart from Montluçon and travel to Louroux de Bouble, in the presence of Santa Claus.

Organized by AAATV Montluçon – Auvergne

Disfrute de un viaje en familia a bordo de un automotor. Salga de Montluçon y viaje hasta Louroux de Bouble, en presencia de Papá Noel.

Organizado por AAATV Montluçon – Auvergne

Genießen Sie eine Reise mit der ganzen Familie an Bord eines Triebwagens. Fahren Sie von Montluçon aus bis nach Louroux de Bouble, in Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Organisiert von der AAATV Montluçon – Auvergne

Mise à jour le 2023-11-03 par OTI Vallée du Coeur de France