Le Traict du Croisic est un site naturel remarquable où depuis une centaine d’années s’est développé l’élevage de coquillages, d’abord des huîtres puis aujourd’hui des coques et des palourdes.

Cette promenade vous emmène pendant près de 2 heures sur ce grand désert de sable à marée basse pour découvrir l’activité conchylicole mais aussi la riche histoire de ce site qui servait autrefois de voie de liaison entre Le Croisic et le pays guérandais.

Une immersion au milieu de la nature, des oiseaux et des parcs à coquillages qui laissera un souvenir marquant aux participants.

Réservation à l’Office de Tourisme du Croisic sur place ou par téléphone.

Gare SNCF Place du 18 juin 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-commentee-promenade-sur-le-grand-traict-du-croisic-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T11:00:00+02:00 – 2023-06-19T13:00:00+02:00

2023-09-14T10:00:00+02:00 – 2023-09-14T12:00:00+02:00

