Orléans Gare SNCF d'Orléans Loiret, Orléans GARE SNCF Gare SNCF d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

GARE SNCF Gare SNCF d’Orléans, 19 septembre 2021, Orléans. GARE SNCF

le dimanche 19 septembre à Gare SNCF d’Orléans

Visitez une cabine de conduite avec un agent de conduite pour la découverte du métier et vous repartirez avec votre photo souvenir ! Découvrez également la nouvelle rame Régio2N. Ce nouveau matériel arrive progressivement sur la Région. Ces nouvelles rames circuleront à terme sur les lignes Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges et Paris-Montargis-Nevers. Il a fait l’objet d’un financement par la Région Centre-Val de Loire, compensé par l’Etat en totalité dans le cadre du transfert de gouvernance des lignes TET (Trains d’Equilibre du Territoire). **Limité à 4 personnes par cabine, durée 30 min.** Réservation obligatoire sur le site : [https://affluences.com](https://affluences.com) VISITE GUIDEE D’UNE CABINE DE CONDUITE ET DE LA NOUVELLE RAME REGIO2N Gare SNCF d’Orléans Gare d’Orléans, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Gare SNCF d'Orléans Adresse Gare d'Orléans, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Gare SNCF d'Orléans Orléans