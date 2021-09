Orléans Gare SNCF d'Orléans Loiret, Orléans GARE SNCF Gare SNCF d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Gare SNCF d’Orléans, le dimanche 19 septembre à 09:00

Activités ludiques (dessins, maquettes, etc.) pour les enfants sur le thème du patrimoine ferroviaire du train. **De 3 à 11 ans. Maxi. 6 enfants par groupe.** ATELIER ENFANTS Gare SNCF d’Orléans Gare d’Orléans, 45000 Orléans Orléans Loiret

