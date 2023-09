Forum Recrutement SNCF Gare SNCF d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Forum Recrutement SNCF Gare SNCF d’Orléans Orléans, 12 octobre 2023, Orléans. Forum Recrutement SNCF Jeudi 12 octobre, 10h00 Gare SNCF d’Orléans Montez à bord de notre train !

SNCF VOYAGEURS TER CENTRE VAL DE LOIRE RECRUTE

Retrouvez-nous le jeudi 12 octobre 2023 de 10h à 16h en gare d’Orléans, lors de notre FORUM RECRUTEMENT

Une dizaine d’agents seront présents pour échanger avec vous à propos de leur métier.

Conducteur.rice, agent.e commercial.e, agent.e d’escale, opérateur.rice de maintenance… Venez découvrir tous nos métiers.

N'oubliez pas votre CV ! Gare SNCF d'Orléans Gare d'Orléans, 45000 Orléans

