Escape gare écoles Gare SNCF d’Orléans Orléans, 30 septembre 2023, Orléans.

Escape gare écoles Samedi 30 septembre, 09h00, 13h30 Gare SNCF d’Orléans sans inscription et gratuit

Nous allons proposer de découvrir la gare d’Orléans et son univers ferroviaire grâce à une animation ludique. Ce jeu d’escape gare consiste en un jeu de piste inventé dans le monde de magiciens à l’école… avec des stands à découvrir dans la gare. Sur le thème du jeu, cela permettra de se familiariser au transport ferroviaire et faciliter les déplacements en train.

Les familles seront autonomes lors du jeu. La durée est d’environ 1h mais peut s’ajuster en fonction de l’âge et de la patience des enfants.

Gare SNCF d’Orléans Gare d’Orléans, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

gratuit

libre