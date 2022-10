Orléans accueille la coupe du monde de rugby Gare SNCF d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Entrée libre

Tournée promotionnelle dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023 Gare SNCF d’Orléans Gare d’Orléans, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/liguederugbycentrevaldeloire »}] La Coupe du Monde sera en gare d’Orléans de 10h30 à 18h les 25 et 26 octobre. Le Rugby45 et la Ligue Régionale collaborent pour vous proposer des animations en Centre ville, en gare et au conseil départemental du Le Loiret. A noter : sur la place du Martroi un village et un terrain d’initiation, une structure gonflable et des ateliers en lien avec le rugby seront accessibles. https://www.facebook.com/liguederugbycentrevaldeloire https://www.instagram.com/rugbyworldcupfrance2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T10:30:00+02:00

2022-10-26T18:00:00+02:00

