[Sortie vélo & Animations] Fête des Voies Vertes Gare SNCF Dieppe, 15 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Chaque année, les voies vertes sont à l’honneur pendant tout le mois de septembre ! Pour cette 19e édition, l’AF3V est fière de vous annoncer que les Journées Nationales des Voies Vertes font peau neuve et deviennent la Fête des Voies Vertes.

Pour cela, l’association Dieppe à vélo organise une balade de Dieppe à la Base de loisirs de la Varenne.

>Pour tous publics, avec animations, jeux et goûter..

Gare SNCF

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Every year, greenways are in the spotlight throughout the month of September! For this 19th edition, AF3V is proud to announce that the Journées Nationales des Voies Vertes has been revamped to become the Fête des Voies Vertes.

The Dieppe à vélo association is organizing a ride from Dieppe to the Base de loisirs de la Varenne.

>For all ages, with entertainment, games and snacks.

Cada año, las vías verdes cobran protagonismo durante el mes de septiembre En esta 19ª edición, la AF3V se enorgullece de anunciar que las Journées Nationales des Voies Vertes (Jornadas Nacionales de las Vías Verdes) se transforman en la Fête des Voies Vertes (Fiesta de las Vías Verdes).

Para celebrarlo, la asociación Dieppe à vélo organiza un recorrido desde Dieppe hasta la Base de loisirs de la Varenne.

>Para todas las edades, con animaciones, juegos y aperitivos.

Jedes Jahr stehen die Grünen Wege den ganzen September lang im Mittelpunkt! Ausgabe ist die AF3V stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass die Nationalen Tage der Grünen Wege ein neues Gesicht bekommen und zum Fest der Grünen Wege werden.

Zu diesem Zweck organisiert der Verein Dieppe à vélo eine Fahrt von Dieppe zur Freizeitanlage La Varenne.

>Für alle Altersgruppen, mit Animationen, Spielen und einem Imbiss.

