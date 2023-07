Venez partager la fresque de la Responsabilité Sociétale de la SNCF à la Gare de Brest, monument historique ! Gare SNCF de Brest (belvédère) Brest, 15 septembre 2023, Brest.

Venez partager la fresque de la Responsabilité Sociétale de la SNCF à la Gare de Brest, monument historique ! Vendredi 15 septembre, 09h30, 14h00 Gare SNCF de Brest (belvédère) Sur inscription – 10 personnes max par session (à partir de 14 ans) – 2 ateliers par session

Animée par petits groupes, notre fresque de la RSE SNCF permet aux élèves intéressés d’échanger avec la SNCF sur ses valeurs d’entreprise et la contribution des mobilités aux grands enjeux du développement durable et de la biodiversité.

Il s’agit, au cours d’un atelier participatif, d’échanger collectivement sur le transport de demain, la biodiversité, le climat et les actions de la SNCF dans le domaine sociétal.

Gare SNCF de Brest (belvédère) Gare SNCF, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne Belvédère de la gare SNCF en haut du Sentier du Merle Blanc, au pied de l'œuvre « Quadrille ».

Eléments protégés :

Le bâtiment des voyageurs de la gare ferroviaire de Brest, à savoir le corps du bâtiment central avec son hall en totalité, la tour en totalité, ainsi que les façades et toitures des deux ailes latérales, suivant le plan annexé, ensemble figurant au cadastre section BP parcelle n°270 : inscription par arrêté du 19 septembre 2018. Bus/Tram à proximité

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

