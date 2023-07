Train des légendes : Entre deux viaducs Gare SNCF Charleville-Mézières, 26 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

À la découverte du charmant village d’Anchamps blotti entre deux ouvrages d’art majestueux qui enjambent le fleuve Meuse.

Gare SNCF

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Discover the charming village of Anchamps, nestled between two majestic engineering structures spanning the River Meuse

Descubra el encantador pueblo de Anchamps, enclavado entre dos majestuosas estructuras de ingeniería que cruzan el río Mosa

Entdecken Sie das charmante Dorf Anchamps, das zwischen zwei majestätischen Kunstwerken liegt, die den Fluss Maas überspannen

Mise à jour le 2023-07-20 par Ardennes Tourisme