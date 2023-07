Train à vapeur en Limousin Gare SNCF Bugeat, 14 juillet 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Deux occasions de voir le train à vapeur cet été à Bugeat, un premier passage à 15h48 et un second à 17h10.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Gare SNCF

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Two opportunities to see the steam train this summer in Bugeat, a first run at 3.48pm and a second at 5.10pm

Dos oportunidades para ver el tren de vapor este verano en Bugeat, la primera a las 15.48 h y la segunda a las 17.10 h

Zwei Gelegenheiten, den Dampfzug diesen Sommer in Bugeat zu sehen, eine erste Fahrt um 15:48 Uhr und eine zweite um 17:10 Uhr

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze