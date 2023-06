Exploranotes Lille Piano(s) Festival 2023 Gare Saint Sauveur – Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exploranotes Lille Piano(s) Festival 2023 Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 10 juin 2023, Lille. Exploranotes Lille Piano(s) Festival 2023 Samedi 10 juin, 14h00, 15h00 Gare Saint Sauveur – Lille billets disponibles 30 minutes avant chaque atelier sur place Samedi 10 juin 2023 – Hall B – Gare Saint Sauveur Au cours de cet atelier, différentes activités ludiques permettront d’aborder la création musicale avec par exemple l’arrangement d’une chanson à l’aide de percussions et claviers. Axé sur la bonne humeur, l’atelier développera diverses compétences musicales et d’affiner l’écoute.

Même atelier proposé à deux horaires distincts.

– Atelier 1 : de 14h à 14h45

– Atelier 1 : de 14h à 14h45

– Atelier 2 : de 15h30 à 16h15 Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans accompagné(s) au minimum d'un adulte. Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

