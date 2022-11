Séance 4 : Ciné-Archi : édition 2022 Gare Saint Sauveur, Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Projection, exposition, débat ! Séance 4 samedi 26 novembre de 15h30 à 17h30 à la Gare Saint Sauveur, Lille.

Séance 4 :

Brandlhuber patrimoine et béton ┃26 min ┃2017 ┃De Claudia Kuhland avec Arte┃Documentaire. Architecte(s) : Arno Brandluber Synopsis :

Portrait d’un architecte engagé, Arno Brandlhuber, dont l’œuvre se veut porteuse de cohésion sociale et respectueuse de l’environnement. L’architecte allemand développe des concepts intelligents qui permettent de transformer des bâtiments existants – et a priori peu attrayants, comme des usines désaffectées – en lieux de vie ou de travail fonctionnels. Au centre de sa réflexion, la volonté de réinventer un espace habitable modulable, ouvert sur l’extérieur et respectueux de l’environnement. Le béton lissé fait partie de ses matériaux de prédilection. Programme : De 15h30 à 17h 30 Projection et débat Animateurs débat :

Architectes – Guisieppe LO MONACO et Frédéric BONNET

