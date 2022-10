AMELIO et la Maison de l’Habitat Durable à la Maker Faire Lille 2022 Gare Saint-Sauveur, Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

AMELIO et la Maison de l’Habitat Durable à la Maker Faire Lille 2022 Gare Saint-Sauveur, Lille, 14 octobre 2022, Lille. AMELIO et la Maison de l’Habitat Durable à la Maker Faire Lille 2022 14 – 16 octobre Gare Saint-Sauveur, Lille

Inscription préalable obligatoire sur le site de l’organisateur

conseil gratuit pour vos projets de travaux de rénovation de votre logement (conseil technique et financier), ateliers de bricolage. Gare Saint-Sauveur, Lille Gare Saint-Sauveur, Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lille.makerfaire.com/ »}] Maker Faire Lille 2022

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable avec les conseillers France Rénov’ de la Métropole Européenne de Lille et l’association du GRAAL seront présents sur la Maker Faire Lille 2022 : conseil gratuit pour vos projets de travaux de rénovation de votre logement (conseil technique et financier), ateliers de bricolage.

En présence des Conseillers AMELIO France Rénov’ et du GRAAL

→ Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022

Lille – Gare Saint Sauveur

Information sur les conditions d’accès à retrouver sur le site de l’organisateur : https://lille.makerfaire.com/ (aucune inscription ne sera faite par la Maison de l’Habitat Durable)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 AMELIO

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint-Sauveur, Lille Adresse Gare Saint-Sauveur, Lille Lille-Centre Ville Lille lieuville Gare Saint-Sauveur, Lille Lille Departement Nord

Gare Saint-Sauveur, Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

AMELIO et la Maison de l’Habitat Durable à la Maker Faire Lille 2022 Gare Saint-Sauveur, Lille 2022-10-14 was last modified: by AMELIO et la Maison de l’Habitat Durable à la Maker Faire Lille 2022 Gare Saint-Sauveur, Lille Gare Saint-Sauveur, Lille 14 octobre 2022 Gare Saint Sauveur lille Lille Lille

Lille Nord