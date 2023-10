Dias de los Muertos Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 1 novembre 2019, Lille.

Dias de los Muertos 1 – 3 novembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

Dans ce pays aux multiples facettes, la mort n’est pas une fin en soi, mais bien le début d’un voyage… un autre Eldorado.

Alebrijes, Calaveras géants, papel picado, stands de maquillage, concerts et spécialités culinaires concoctées par le Bistrot de St So à partager au cours d’une fête en l’honneur des âmes voyageuses. De quoi clôturer en beauté cette riche saison mexicaine a la Estación San Salvador !

Au programme :

VEN 01 NOV :

– 17h30 (Halle A)

CONCERT MEXICAIN

Avec les élèves pianistes, guitaristes et chanteurs de la Yamaha Music School Euterpe de Lille.

– 20h (Halle A)

D-LEEK & AZIZ, Dj set

Proposé Sounds of Konkrite

– 22h (Halle A)

TURBO SONIDERO Sound System feat MEX-TAPE

Producteur de musique originaire de San José (Californie), il associe le rap/hip-hop à la Cumbia mexicaine pour créer un nouveau son qu’il appelle « Tumbia ». En 2010, il déménage à Puebla, au Mexique, pour s’immerger dans la culture « Cumbia Sonidera ». Il sera accompagné de son acolyte ambianceur MexTape.

SAM 02 NOV :

– 14h > 19h (au cœur de l’exposition Alebrijes Y Calaveras)

ATELIERS CRÉATIFS AVEC ROCIO

Coloriage et customisation d’Axolotls (petit animal venant du Mexique) + Fabrication de « Ojos de Dios » (porte bonheur traditionnel).

(Inscriptions sur place le jour même)

– 15h > 22h (Halle A)

MAQUILLAGE

Adoptez le look « Fête des Morts », avec ces maquillages aux couleurs vives, parfois phosphorescentes, aux détails fleuris. (dans la limite de places disponibles)

– 16h (Esplanade)

CONCERTS LATINO

Avec la batucada des Chti’Ganza, qui avait fait l’ouverture lors de la Parade du 4 mai, et aussi des harmonies et des Mariachis.

– 20h (Halle A)

EDSIK & AZIZ, Dj set Proposé Sounds of Konkrite

– 22h (Halle A)

SONIDO SATANAS, Concert

(Reggae/Rock/Cumbia)

Né 2011 à Guadalajara, le projet Sonido Satanás emballe tous les spectateurs, du rock au reggae en passant par le hip-hop, dans les clubs les plus branchés aux fêtes de quartier, en passant par des festivals du Mexique jusqu’en Europe. Musique pécheresse, danse cumbia, pleine de blasphème et de style… Comme un « sonidero » mexicain, mais à la façon d’un « tapatío ». Pas de règle, pas de structure. Que la fête commence, tous en piste !

Proposé Sounds of Konkrite

DIM 03 NOV :

– 14h > 19h (au cœur de l’exposition Alebrijes Y Calaveras)

ATELIERS CRÉATIFS AVEC ROCIO

Coloriage et customisation d’Axolotls (petit animal venant du Mexique) + création d’un squelette articulé.

(Inscriptions sur place le jour même)

– 15h & 17h (Salle de cinéma)

LES MANGEUSES DE TERRE

Spectacle – Dès 8 ans

Accompagnées d’objets et de marionnettes, Julie Canadas et Anne Sophie Dhulu retracent l’histoire de Marcellina, en s’appuyant sur un extrait du roman de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez.

Proposé par la Cie De fil et d’os

– 17h (Halle A)

FARAI, Dj set

Proposé Sounds of Konkrite

– 18h30 (Halle A)

LENGUALERTA, Concert

Lengualerta est un projet solo mexicain, axé sur la prise de conscience et la transformation sociale, à travers la musique et la poésie. En insérant des éléments de la culture du Sound System jamaïcain des années 60 dans la tradition de la chanson de protestation latino-américaine, ses paroles reflètent l’engagement social et politique.

MENU MEXICAIN @ BISTROT ST SO

Entrée : empanadas traditionnel ou végétarien

Plat : enchilladas gratinées, tomates et courges

Dessert : gâteau maïs, ananas et chocolat

Entrée/plat ou plat/dessert : 20€

Entrée/plat/Dessert : 25€

ACTIONS COMMERÇANTS

– La Suite Eldorado : jeu-concours de l’Union Commerciale Saint Maurice Pellevoisin du 18 octobre au 02 novembre

– La Boum Santa Muerte : événement proposé par Pop Cup Céramique de Marcq en Baroeul le 31 octobre

– Halloween dans les halles de Wazemmes sur la thématique Día de los Muertos, proposé par Mestizo

– Jeux-concours chez les commerçants : tentez de gagner des lots Eldorado chez Mestizo, Atelier Kumo et Pop Cup Marcq en Baroeul pour vous préparer au week-end Diías de los Muertos !

Masques et maracas de carnaval à décorer venus tout droit du Mexique et autre goodies à gagner !

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-01T17:30:00+01:00 – 2019-11-01T23:59:00+01:00

2019-11-03T15:00:00+01:00 – 2019-11-03T20:00:00+01:00

Jacob Khrist