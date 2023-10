UN JOUR ÇA IRA Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 30 octobre 2019, Lille.

UN JOUR ÇA IRA Mercredi 30 octobre 2019, 14h00 Gare Saint Sauveur – Lille Réservation – Gratuit

UN JOUR ÇA IRA

Public : à partir de 9 ans

Programmation proposée par Krysalide Diffusion

Une séance organisée dans le cadre de la 15e édition de CINÉMONDES.

Un film de Stan & Edouard Zambeaux

France | 2017 | Documentaire | 1h26

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la rue. Un Jour ça ira ouvre une fenêtre sur le monde dans lequel nous vivons, et rend une image pleine d’humanité à des migrants qui d’habitude, n’ont pas de visage.

Bande Annonce https://youtu.be/PMDqNsPAXMA

Les enfants de ce centre d’hébergement viennent de différents horizons du monde. Djibi l’exprime dans une de ses réflexions : « le couloir, c’est un voyage dans le monde. » Soudan, Afghanistan, Tunisie, Italie… Djibi l’écrit aussi : il est « un sérial déménageur » ! L’extraordinaire force de ces enfants éclate à travers leurs paroles, elles témoignent d’une grande maturité et, en même temps, ces enfants cultivent sauvagement leur part d’enfance. Ils sont joyeux, tenaces et pleins de vie. Tout ce qu’ils possèdent tient dans une valise, mais le regard qu’ils portent sur le monde est infiniment puissant et précieux.

Réservation par mail ou par téléphone :

– Groupes : Réservation obligatoire

– Indiduels : Réservation vivement recommandée ou inscritpion sur place le jour de la séance dans la limite des places disponibles.

Merci de vous présenter sur place dès 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-30T14:00:00+01:00 – 2019-10-30T16:30:00+01:00

