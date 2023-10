Step Bal Swing Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 20 octobre 2019, Lille.

Step Bal Swing Dimanche 20 octobre 2019, 14h30 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

Un moment immersif dans l’univers de Step, la dernière création de la Cie Farid’O.

Venez partager un bal swing festif et jubilatoire avec le groupe You Rascal, DJ Little Daddy Shake et les danseurs de la compagnie.

De 14h à 17h : atelier Authentic jazz et initiation au lindy hop avec Aline Enveloppe Timbrée, Babette Amand, Ludovic Trochet et Farid Ounchiouene. Inscription et renseignement au 06 60 28 02 41 (nombre de place limité). L’atelier se déroulera au sein du cinéma.

Lancement des festivités dès 16h avec DJ Little Daddy Shake et le groupe You Rascal. Des démonstrations des danseurs de la compagnie sont au programme.

Ça va swinguer !

Le questionnement sur le rapport entre le texte et le corps, les liens qui peuvent se tisser entre les deux sur une scène, est au centre de la démarche artistique du chorégraphe Farid Ounchiouene.

Afin d’élargir ses techniques de danse, il s’est intéressé ces dernières années à l’univers du bal et aux danses afro-américaines, notamment l’Authentic Jazz et le Lindy Hop, lui permettant un retour aux origines essentiel, donnant du sens à sa démarche créatrice. Avec « Step », mettre en scène la pensée de James Baldwin, auteur américain né dans les années 1920, c’est raconter l’histoire d’une urgence sociale, humaine, celle de corps, parfois opprimés, qui ont trouvé dans la danse une voie de libération.

Dans ces danses de couples, il s’agira de faire ressurgir une technicité, une pratique du sol, des accents hip hop, revenir au lindy hop… autant de va-et-vient, de STEP(s) de l’un à l’autre d’un balancier (SWING toujours) entre l’une et l’autre esthétique… Un bal participatif !

En dehors de la forme plateau, la compagnie souhaite pouvoir proposer un bal à destination du public et retrouver le côté jubilatoire, festif et de « faire ensemble »… La musique est confiée à des musiciens du territoire, harmonie, conservatoire ou école de musique, pour reprendre quelques standards du jazz. STEP Bal est un moment à la fois festif et immersif, mais aussi l’aboutissement d’un travail de sensibilisation et d’ateliers autour de la création : en amont, en aval ou en pas de côté…

Avec : Farid Ounchiouene, Ludovic Tronchet, Babette Amand, Aline Rollin.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

