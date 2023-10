Cet évènement est passé Mon TRUC Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Mon TRUC Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 13 octobre 2019, Lille. Mon TRUC Dimanche 13 octobre 2019, 15h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée Libre, Inscription sur place, séance toutes les 30 mins Mon TRUC, c’est un «camion-maison», une petite boite à souvenirs, une cabane à curieux avec un homme dedans. Pour vous, il sort de sa coquille, aère son intérieur et dépoussière sa petite histoire qui devient grande. Il ne lui faut pas longtemps pour évoquer son enfance, ses errances et celles de sa famille. Une invitation à un voyage immobile partagé en toute intimité. https://www.facebook.com/art.chaud https://arttoutchaud.wixsite.com/cieatc Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord

