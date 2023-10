NAME by DAY Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 11 octobre 2019, Lille.

NAME by DAY 11 et 12 octobre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre

Le festival NAME présente en version jour les nouveaux talents dénichés tout au long de l’année par son label Family NAME Records, incubateur d’artistes d’ici et d’ailleurs. Le NAME by Day 2019 propose une palette sonore, Deep House, Melodoc à Indie Nu Disco porté e par les artistes venus des 4 coins du monde.

VENDREDI 11 OCT avec Santiago Garcia, Argentine – Coeus, Serbie – Mystery Affair, Mexique

SALEDI 12 OCT avec Kadosh, Israël – Raw District, Belgique – Lexx, Belgique – Blac, Lille

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-11T18:00:00+02:00 – 2019-10-11T18:30:00+02:00

2019-10-12T23:00:00+02:00 – 2019-10-12T23:30:00+02:00

Jonas Verbeke