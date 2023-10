Raconter la science, imaginer l’avenir Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 10 octobre 2019, Lille.

RACONTER LA SCIENCE,IMAGINER L’AVENIR

Plongez au cœur de la recherche scientifique régionale

DU 10 AU 13 OCTOBRE 2019

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES : JEUDI ET VENDREDI DE 12H A18H

VISITE LIBRE SAMEDI ET DIMANCHE DE 12H A 19H

Depuis l’émergence de la lignée humaine dans différents bassins d’Afrique, nous n’avons cessé d’explorer. Poussés par les aléas climatiques et sans doute, par notre curiosité, nous nous sommes établis sur tous les continents. Nous avons appris à exploiter les nombreuses ressources de la planète et nous avons échafaudé des sociétés complexes.Cette exploration du monde se poursuit aujourd’hui notamment avec la recherche scientifique. La démarche scientifique, telle qu’elle se pratique dans les laboratoires de recherche, est un long cheminement. Elle offre à nos sociétés des clés de compréhension du monde, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, en passant par le vivant, les sociétés humaines et la machine terrestre. Nous inventons des outils toujours plus performants, nous procurant des capacités toujours plus grandes. Les chercheurs en santé imaginent sans cesse de nouveaux outils thérapeutiques pour nous soigner et prolonger notre espérance de vie. D’un autre côté, les scientifiques qui observent le vivant et le climat, constatent que certains équilibres globaux sont rompus à cause des activités humaines. Ils sont alors en mesure de nous alerter sur les conséquences de nos actes.

Comment la recherche avance-t-elle ? Que nous dit-elle de nous-même, du monde et de son avenir ?

Participez à des ateliers et de jeux, et découvrez des éléments d’exposition inédits !

Découvrir le programme complet.

