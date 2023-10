Cet évènement est passé Las aventuras de Itzel y Sonia Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Las aventuras de Itzel y Sonia Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 9 octobre 2019, Lille. Las aventuras de Itzel y Sonia Mercredi 9 octobre 2019, 14h00 Gare Saint Sauveur – Lille Réservation – Gratuit Las aventuras de Itzel y Sonia de Fernanda Rivera Gutierrez 2015, 59 minutes, Film d’animation Itzel a huit ans et sa meilleure amie, Sonia, est une grenouille. Elevée avec amour par sa grand-mère, incollable sur la nature, Itzel vit à Ciudad de México, l’immense capitale du Mexique. Mais tout son monde est bouleversé quand l’eau devient rare en ville. Accompagnant sa grand-mère, Itzel et son amie Sonia partent à la recherche des Gardiens de l’Eau pour leur demander de l’aide. Pendant leur voyage, Itzel se retrouvera face à la force d’un être destructeur qui veut dévorer tout ce qui crée la vie. L’eau est la première chose à disparaître. Film doublé par France TV Studio Proposé par le festival VIVA MEXICO, Rencontres Cinématographiques, à Lille et dans la Métropole Européenne de Lille du 09 au 15 octobre 2019 www.viva-mexico-cinema.org/ Réservation par mail ou par téléphone : – Groupes : Réservation obligatoire – Indiduels : Réservation vivement recommandée ou inscription sur place le jour de la séance dans la limite des places disponibles. Merci de vous présenter sur place dès 14h Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 52 30 00 »}, {« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-09T14:00:00+02:00 – 2019-10-09T15:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord
Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord

