Nord Fête du Potager Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 6 octobre 2019, Lille. Fête du Potager Dimanche 6 octobre 2019, 12h00 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit Au programme : – préparation de soupe par nos jardiniers volontaires à déguster en continu, – concert avec les lillois Swing Tchavo (Jazz manouche) à 13h et 16h, – animation « cuisine du jardin » autour de l’alimentation avec Véronique Bourfe-Rivière – animation art-nature avec les Nattes Vertes – la grainothèque et le centre de doc de la MRES Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 50.627033;3.069735

