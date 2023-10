Cet évènement est passé Les auxiliaires du jardin Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Les auxiliaires du jardin Samedi 5 octobre 2019, 15h00 Gare Saint Sauveur – Lille Ateliers gratuits ouverts à tous dans la limite des places disponibles (inscription sur place) Invitez du monde au jardin, mais préparez d'abord le gîte et les couverts pour vos hôtes illustres : coccinelles, pinces oreilles, syrphes, abeilles, papillons, mésanges et compagnie. Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

