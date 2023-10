Cet évènement est passé Carré Curieux « Famille Choisie » Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Carré Curieux « Famille Choisie »
4 – 6 octobre 2019
Gare Saint Sauveur – Lille
Lille

DURE 1H05 / A PARTIR DE 10 ANS / TARIFS & RESA PRATO 5 A 17€

Sous un chapiteau rouge en forme de maison, quatre frères, quatre gars, hommes de cirque qui se sont choisis depuis longtemps décident de partager avec nous quelques fragments choisis de la vie de leur étrange communauté. Entre cadeaux acrobatiques, naïveté assumée et facéties infinies, on vivra un bon moment plein d'humanité.

Gare Saint Sauveur – Lille
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas
Lille 59033
Nord
Hauts-de-France

