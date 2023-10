Journée 100% Belge – Festival CineComedies 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 3 octobre 2019, Lille.

10h30-12h30 : Séance Pitching CineComedies Lab (salle cinema)

Journée 100% Belge

PAYS INVITÉ : LA BELGIQUE Cette année, le Festival CineComedies met à l’honneur la Belgique à travers une rétrospective de comédies (longs métrages, courts métrages, documentaire) en présence de leurs auteurs.

Singulière, débridée et corrosive, la comédie belge occupe une place à part dans le spectre du cinéma comique.

Les Belges osent tout, et c’est à ça qu’on les reconnaît !

Entre humour déjanté, burlesque et noirceur sociale, la comédie d’outre-Quiévrain est parvenue à dépasser les frontières en imposant une nouvelle génération d’acteurs, de scénaristes et de réalisateurs, de Benoît Poelvoorde à François Damiens en passant par Abel & Gordon, Benoît Mariage, Jean-Philippe Toussaint, Olivier Van Hoofstadt et Stefan Liberski.

15h00 : Projection Trop belge pour toi (1h16)

Cinéma – Gare Saint-Sauveur

17h00 : Projection La Patinoire (1h18)

Cinéma – Gare Saint-Sauveur

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-03T10:00:00+02:00 – 2019-10-03T18:00:00+02:00

David Merveille