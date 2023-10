L’observatoire naturaliste déambulatoire Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 2 octobre 2019, Lille.

L’observatoire naturaliste déambulatoire Mercredi 2 octobre 2019, 14h30 Gare Saint Sauveur – Lille Ateliers gratuits pour les enfants de 5-12 ans accompagnés d’un adulte, dans la limite des places disponibles (inscription sur place).

Il s’agit de se promener dans la ferme urbaine, de choisir un sujet et de le dessiner. Techniques possibles : aquarelles, pastels, crayons, fusains… (dessin d’observation)

Rendez-vous tous les mercredis pour explorer la nature proche, observer plantes et escargots, écouter et sentir, reconnaître et s’amuser.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-02T14:30:00+02:00 – 2019-10-02T16:30:00+02:00

2019-10-02T14:30:00+02:00 – 2019-10-02T16:30:00+02:00