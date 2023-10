Journée d’ouverture du Festival CineComedies 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 2 octobre 2019, Lille.

Journée d’ouverture du Festival CineComedies 2019 Mercredi 2 octobre 2019, 14h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre sur réservation pour les projections.

2ème édition du festival du « rire ensemble »

Du 2 au 6 octobre prochain, la ville de Lille et la Région des Hauts-de-France vibreront au rythme de la comédie à l’occasion de la deuxième édition du Festival CineComedies, un événement mettant en avant le patrimoine cinématographique comique français et international. À la fois populaire et cinéphile, cet événement incontournable offre un espace de rencontre et de partage entre le public et les plus grands noms de la comédie à travers des rétrospectives, des avant-premières, une exposition, des masterclass, des ciné-spectacles musicaux , des dédicaces et des rencontres professionnelles…

Après Pierre Richard, le Festival CineComedies honore cette année une autre figure majeure de la comédie, l’acteur-auteur-réalisateur Michel Blanc. L’affiche du festival a été à nouveau réalisée par David Merveille, illustrateur à l’univers graphique empreint d’insolite et de fantaisie, à qui l’on doit notamment plusieurs albums autour du personnage de Monsieur Hulot, créé par Jacques Tati.

Au programme de ce premier jour à la Gare Saint-Sauveur

14h00 : Projection L’Homme de Rio (Philippe de Broca, 1964)

18h: Inauguration du Festival en présence des invités du festival et de l’équipe du film La Vérité si je mens ! Les débuts

Accessible en LSF avec Acceo et Tadao

19h : Fanfare & Animation Lipring + concours de Yallah + Blind test sonore

21h30 : Soirée CineComedies mix

Avec Yeta, Clem et Highway to Elles.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-cinecomedies.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-02T14:00:00+02:00 – 2019-10-03T00:00:00+02:00

