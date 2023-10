Cie Aléas « Météore » Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 29 septembre 2019, Lille.

Cie Aléas « Météore » Dimanche 29 septembre 2019, 17h00 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

Une danseuse et un acrobate. Une rencontre évidente et pourtant y’a de la tension, du risque. Parfois une ligne, un mouvement harmonieux et… la musique limpide et tenue de donner le ton… ou pas. Tout est là, dans la suspension, le peut être…

De et par Frédéric Arsenault et Mathilde Arsenault-Van Volsem

L’une a dansé et joué chez HVDZ, tourne avec la Cie Rhizome de Chloé Moglia, l’autre, formé au cirque à Montréal a fondé Un Loup pour l’Homme et tourne le Gros Sabordage, tout-deux organise le festival Les Fantaisies Populaires à Cenne Monestiés.

+ EXPO PHOTOS de Benoît Riff, festival « Les Fantaisies Populaires », à partir du 26/09 au Prato

d 29/09 à 17H plein air Gare Saint-Sauveur Lille

s 28/09 à 16H et 19H Fort de Mons à Mons-en-Baroeul

35MIN / GRATUIT

Gare Saint Sauveur – Lille
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas
Lille 59033
Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-29T17:00:00+02:00 – 2019-09-29T17:30:00+02:00

