Le P’tit Cirk « Eden » Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 28 septembre 2019, Lille.

Le P’tit Cirk « Eden » 28 et 29 septembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille GRATUIT

Ils aiment le théâtre, d’ailleurs ils jouent sur un tréteau comme un radeau, Shakespeare almost… quand un arbre bien connu les appelle sous son ombre, pour y incarner le couple le plus ancien du monde Adam & Eve… Embarquez maintenant !

Ecriture et mise en scène Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge et Evelyne Fagnen, sur scène Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, travail clownesque Sky de Sela.

S 28/09 à 21H30 et D 29/09 à 16H

plein air Gare Saint-Sauveur – Lille

1H / GRATUIT / A PARTIR DE 8 ANS

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-28T21:30:00+02:00 – 2019-09-28T22:30:00+02:00

2019-09-29T16:00:00+02:00 – 2019-09-29T17:00:00+02:00