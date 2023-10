Olivier Debelhoir « L’Ouest Loin » Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 28 septembre 2019, Lille.

Olivier Debelhoir « L’Ouest Loin » 28 et 29 septembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

En quête de forêts vierges et chaussés de ses skis, il franchira des espaces, jouera des équilibres, sa poutre et son escabeau l’aideront, les mots aussi. Casquette et solitude en bandoulière, il s’accrochera à nous, les gens, pour raconter son ouest loin.

Regard extérieur : Arnaud SAURY

DURE 30′ / GRATUIT

S 28/09 à 14h30 et D 29 à 18H

plein air Gare Saint-Sauveur – Lille

dans le cadre du festival initié par le Prato…

LES TOILES DANS LA VILLE 5e

Retrouvez Olivier Debelhoir à Culture Commune avec…

« Un soir chez Boris »

Retrouver ou découvrir Olivier Debelhoir, son personnage de trappeur. Ici sous une yourte, dans son opus originel. Et rire encore de ses incroyables acrobaties à ski ou sur un rondin.

v 8/11 à Culture Commune à Loos-en-Gohelle Tél. 03 21 14 25 55

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

2019-09-28T14:30:00+02:00 – 2019-09-28T15:00:00+02:00

2019-09-29T18:00:00+02:00 – 2019-09-29T18:30:00+02:00