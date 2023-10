« Que Dalle Orchestra » Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 27 septembre 2019, Lille.

« Que Dalle Orchestra » Vendredi 27 septembre 2019, 21h30 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

Texte et musique, musique et sous-texte, prétexte à musique ou chanson à texte, le Que Dalle Orchestra met en musique les poètes, Marie Nimier, William Shakespaere, Jacques Prévert, Henri Michaux… Ainsi que les textes et poésies du « libretto » de Thomas Dalle, sorte de « Franck Zappa à la française »…

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-27T21:30:00+02:00 – 2019-09-27T23:30:00+02:00

2019-09-27T21:30:00+02:00 – 2019-09-27T23:30:00+02:00