Aperomix // Garage 83-C (Sata, Dj 8,6, Francis Cheval) Jeudi 26 septembre 2019, 19h30 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée gratuite

Collectif conçu dans un garage de la périphérie lilloise, Garage 83-C fait monter la pression dans le circuit électronique local. Cherchant à développer des interactions inhabituelles entre les différentes formes d’art et de performances artistiques, l’association s’est également lancée en label avec pour objectif de défendre la musique alternative et les visuels fumants. Le nerf des événements garagistes insolites est la réappropriation urbaine bancale. Techno, House, Electro, Breakbeat, Bass Music, Trap, Downtempo, Trance, Dubstep, Gabber, tout peut y passer avec un peu de volonté. On aime la Jupi, les jantes qui brillent et les grosses basses.

Jozé b2b Ziatik b2b u.ly

Tour de chauffe pour le trio énervé, visite électronique sautillante aux confins de la fête. Démarrage en côte, pensez bien à retirer le frein à main.

Francis Cheval

Avant d’être un nom, Francis Cheval, c’est surtout une passion. La passion du poney, le Galop 3 passé avec succès, mais surtout du clip-clop et de la cravache. Francis joue live, et quand il joue, il te fait franchir les paliers comme au saut d’obstacles.

SATÃ b2b DJ 8.6

Une ranfla décolorée bien poussiéreuse, un moteur criard et des pneus crissant sur le macadam éclairé. A son bord, un duo louche négocie de nuit, ses tours de bagnole vers des lieux-dit plein de bizarreries en tout genre. Ce soir, le voyage promet ses moments hauts et bas à coup de kicks acerbes qui, dans l’habitacle résonnent : Objectif Teuf.

Soundcloud : https://soundcloud.com/garage83c

Bandcamp : https://garage83c.bandcamp.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-26T19:30:00+02:00 – 2019-09-26T23:30:00+02:00

