Les Journées du Matrimoine : focus sur des créatrices ! 20 – 22 septembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre, réservations pour les spectacles au cinéma : Voilées, DADAAA et Die Verwandlung

A l’occasion des Journées du Patrimoine et surtout du MATRIMOINE, découvrez les créations tout public d’artistes femmes autour de la rencontre entre la danse et les arts de la marionnette.

Vendredi 20 septembre

19h – Voilées film documentaire d’Amélie Poirier et Justine Pluvinage

20h – Voilées (ado/adultes), un spectacle d’Amélie Poirier (théâtre documentaire, danse, textiles).

21h30 – Concert de Mounya Boudiaf (influences : jazz, musique du monde et électro).

22h45 – Seule Tourbe (musique expérimentale)

Samedi 21 septembre

14h30 – DADAAA (2 ans et +) d’Amélie Poirier (marionnette, danse, musique, poésie contemporaine). Réservation conseillée, jauge limitée.

De 15h à 18h – atelier de construction de masques DADA pour petit.e.s et grand.e.s.

15h20 – Papier 1. (4 ans et +) de Maud Marquet / Cie en Lacet (danse et papier kraft).

16h15 – DADAAA (2 ans et +) d’Amélie Poirier (marionnette, danse, musique, poésie contemporaine). Réservation conseillée, jauge limitée.

16h30 – Fil à Fil (2 ans et +) de Sophie Loock, Amélie Poirier et Simone Découpe (théâtre et dentelle de papier).

17h15 – Papier 1. (4 ans et +) de Maud Marquet / Cie en Lacet (danse et papier kraft).

18h-19h30 – Table ronde avec l’association H/F : « la place des femmes dans le spectacle vivant : perspectives européennes ».

20h – Je danse pour toi (2 ans et +) : improvisations aléatoires à la croisée de la danse et de différents matériaux.

21h30 – Le madisoning + bal participatif (8 ans et +) d’Amélie Poirier / Cie de l’Oiseau-Mouche, (des danses de fêtes de familles revisitées).

22h45 – Concert de Martin Poppins (pop and porn aux accents lyrique).

Dimanche 22 septembre

15h – Hybrides (8 ans et +) de Carine Gualdaroni / Cie Juste après (danse et marionnette taille humaine).

15h40 – Pull Over (3 ans et +) d’Ombline de benque et Katia Petrowick / Cie l’embellie musculaire (danse et pull over).

16h30-17h30 – atelier parents-enfants danse et textile avec la Cie l’embellie musculaire (3 ans et +).

16h40 – Die Verwandlung (8 ans et +) de Sophie Mayeux / Cie Matecznik (danse et couvertures de survie)

17h – Fil à Fil (2 ans et +) de Sophie Loock, Amélie Poirier et Simone Découpe (théâtre et dentelle de papier).

17h50 – Hybrides (8 ans et +) de Carine Gualdaroni / Cie Juste après (danse et marionnette taille humaine).

// Réservations // (pour les spectacles au cinéma : « Voilées », « DADAAA » et « Die Verwandlung + pour l'atelier « parents/enfants danse et textile » du dimanche à 16h30)

contact@nouveauxballets.fr

