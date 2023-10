Vernissage des expositions de l’Automne à Saint Sauveur Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 18 septembre 2019, Lille.

ALEBRIJES Y CALAVERAS

Après avoir sillonné la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille depuis l’ouverture d’Eldorado, les Alebrijes et les Crânes de Mexicráneos se réunissent tous pour la première fois à la Gare Saint Sauveur, l’occasion pour nous de vous inviter le mercredi 18 septembre à 19h à leur vernissage.

Cet automne, l’Estacion San Salvador* continue de vous faire voyager au Mexique. Côté expositions, découvrez les « Alebrijes y Calaveras« , tous rassemblés après avoir sillonné la métropole. Mais aussi un « Tapete« , un jaguar géant éphémère qui prendra forme sur l’esplanade. Et toujours la Déesse Verte et l’Hotel Barragàn, autour d’une vingtaine d’artistes contemporains mexicains, qui s’inspirent de paysages et jardins mythiques, voire imaginaires.

Juste derrière, la Ferme urbaine et le Cours St-So vous accueillent en extérieur.

Retour sur l’esplanade, avec la Maison Biquini, qui, après avoir accueilli le collectif mexicain des Biquini Wax, offre désormais carte blanche aux artistes de la Malterie.

Au programme :

19h : Vernissage des expositions « Alebrijes Y Calaveras », « Maison Biquini – Carte blanche à la Malterie », et du « Tapete – Projecto Alfombrista » sur l’esplanade

19h30 : Concert de swing avec les « Corps chantants » (CHU)

20h30 : DJ set avec DJ Masterbafunk

