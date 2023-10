Cet évènement est passé Alebrijes Y Calaveras Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Alebrijes Y Calaveras Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 18 septembre 2019, Lille. Alebrijes Y Calaveras 18 septembre – 3 novembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit Les Alebrijes sont traditionnellement des sculptures en papier mâché représentant des animaux sauvages, domestiques ou des créatures rêvées et fantastiques, généralement constitués d’éléments hybrides. Comme d’autres expressions de l’artisanat mexicain, ces Alebrijes témoignent de la créativité, de la fantaisie et de l’habileté technique des artistes mexicains. Retrouvez-les également sur la Rambla rue Faidherbe à Lille et sur la Place des Martyrs à Roubaix jusqu’au 1er décembre 2019. Les Crânes (Calaveras) sont prêtés par les Pompes Funèbres de Mexico : Mexicraneos. Ils ont été présentés lors du dernier défilé à Mexico en novembre 2018. Emblématiques de la culture mexicaine, ils sont customisés et colorés par de nombreux artistes à l’occasion du célèbre « DÍa de Los Muertos ». Célébrée chaque 2 novembre, cette fête très colorée mélange traditions aztèques et chrétiennes des conquistadors espagnols, symbolisée par ces Calaveras. En 2003, l’Unesco a classé les fêtes indigènes dédiées aux morts « patrimoine culturel immatériel de l’humanité ». VERNISSAGE : MER 18 SEPT – 19H Durant la semaine du mercredi 9 au dimanche 13 octobre : En raison de la Fête de la science, les alebrijes de l’exposition « Alebrijes y Calaveras » ont été positionnés différemment dans l’espace, seulement 3 éléments ne sont pas visibles durant cette semaine. Merci pour votre compréhension ! Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

