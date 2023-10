Cet évènement est passé Le Turc Modulaire : Mehmet Aslan Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le Turc Modulaire : Mehmet Aslan Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 13 septembre 2019, Lille. Le Turc Modulaire : Mehmet Aslan Vendredi 13 septembre 2019, 19h00 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit ORCO, savant fou local sur le label PIL records ouvrira le bal avec ses synthés analogiques pour un live entre glitch et pop. Submarine FM, lyonnais visionnaire, suivra avec un live de techno modulée et très acide. Le bal prendra un virage très prononcé vers l’Orient grâce au duo au nom très inspiré, Kabylie Minogue. Enfin, l’immense turco-suisse Mehmet Aslan se mettra aux platines pour sa première venue à Lille. Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-13T19:00:00+02:00 – 2019-09-14T00:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Lieu
Gare Saint Sauveur - Lille

Adresse
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas

Ville
Lille

