LOS GRINGOS – MÚSICA MEXICANA Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 8 septembre 2019, Lille.

LOS GRINGOS – MÚSICA MEXICANA Dimanche 8 septembre 2019, 16h30 Gare Saint Sauveur – Lille

4 artistes talentueux pour un répertoire de Musique Mexicaine populaire et unique. LOS GRINGOS, artistes bien connus de la région Hauts-de-France, revisitent des thèmes populaires, ryhtmés, sentimentaux et romantiques, culture et dépaysement au rendez-vous ! Une production portée par la troupe régionale LOS DE LA NOCHE Artistas Profesional

https://www.youtube.com/watch?v=wT85avS3Hco

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-08T16:30:00+02:00 – 2019-09-08T18:00:00+02:00

