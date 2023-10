Cet évènement est passé Les soirées du Jardin Électronique Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les soirées du Jardin Électronique Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 6 septembre 2019, Lille. Les soirées du Jardin Électronique 6 et 7 septembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille entrée libre Le Jardin Electronique s’associe à lille3000 – Eldorado pour produire à la Gare Saint Sauveur deux soirées exceptionnelles ! Au programme : Soirée : Drum’n’Bass le vendredi 6 septembre dès 19h Avec Jade, patron du label Eatbrain Xtronx et le Bastardz Crew Soirée : House le samedi 7 septembre dès 19h Frist Wentink, immense producteur de house en provenance d’amsterdam ! Marquise, Silvio Daria, Cravach et Si serton de la partie porté par Enlace Records ! Après-midi : Théâtre le samedi 7 septembre de 14h à 18h La troupe de théâtre, les Bourgeois de Kiev prendront sous leur ailes l’ensemble de la Gare Saint Sauveur pour organiser des ateliers d’initations au théâtre sur le thème d’Alice au pays des merveilles ! (Thème du Jardin Electronique – Tome 6) (atelier pour petits et grands) Retrouvez toute la programmation du weekend à la Gare Saint Sauveur et au Jardin des Plantes de Lille ici : http://bit.ly/2JsKj1b Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « http://www.jardinelectronique.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-06T19:00:00+02:00 – 2019-09-07T00:00:00+02:00

