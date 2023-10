Cet évènement est passé Fantasticité, la ville en Légo ! Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fantasticité, la ville en Légo ! Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 4 septembre 2019, Lille. Fantasticité, la ville en Légo ! 4 septembre – 3 novembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit Comme base, un immense socle vert qui sert de fondation. À vous de venir y poser les briques de couleur des premières maisons, écoles, commerces, rues et autres gratte-ciel. Pour les petits… et les grands enfants ! MER > DIM : 12h > 19h COURTESY : BARNABY GUNNING – AVEC LE SOUTIEN DE LEGO Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-04T12:00:00+02:00 – 2019-09-04T19:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Lille, Nord

Lieu
Gare Saint Sauveur - Lille

Adresse
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas

Ville
Lille

Departement
Nord

