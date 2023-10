Sorif & Grupo Tres Cuatro Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 31 août 2019, Lille.

Sorif (Roubaix) :

Vous pensiez avoir fait un simple » pas en avant » avec SORIF et ses 2 premiers albums » Thamzi » et » Authentic » ?… Erreur… C’était sans compter sur le talent et le brio de ce groupe de musique wolrd francokabyle, qui propose aujourd’hui un nouvel album intitulé » Entre Ici & Là-bas « .

Il ne s’agit plus seulement ici d’un pas en avant, comme le signifie, en berbère, le nom du groupe, mais bien d’un véritable saut, qui a poussé ces artistes à se renouveler une fois encore, tant par le choix des sujets abordés, que par les sonorités mises en avant.

Un nouvel album certes, mais de ceux qui étonnent et éclairent la société et son quotidien, une invitation à un nouveau voyage musical, loin des sentiers battus, un univers revisité, où les convenances n’ont pas droit de cité.

Un saut en avant donc, mais à la manière d’un Mike Powell*, un exploit réalisé avec envie et force, une prouesse qui marquera les esprits pour longtemps.

Un opus qui résonne comme une évidence et un tournant décisif pour la formation, avec des textes écrits en kabyle, mais également en français, à l’image du titre-phare de l’album » Amour Déjanté « , où les jeux de mots sur les maux d’amour conduisent le public sur des chemins métaphoriques subtilement décrits.

Pour autant, l’essence même de SORIF persiste ici. Et toujours pour ces artistes, un style reconnaissable entre tous, qui mêle à la fois musiques traditionnelles et réécritures modernes. Une synergie réussie entre des notes et des mots, qui pointent, touchent et claquent telle une révélation, partout où ils passent, ici et là, en Europe ou en Afrique, en France comme en Algérie.

Défense et Illustration de la langue berbère

Grupo Tres Cuatro (Lille) :

Grupo Tres cuatro c’est la rencontre entre des styles musicaux aussi variés que le son cubano, le choro samba brésilien, le joropo vénézuélien, la chacarera et la milonga argentines.

Grâce aux authentiques instruments latino-américains (tres cubain, cuatro vénézuélien, violão de 7 brésilien, bongos, cajon…) Tres cuatro propose une performance instrumentale et vocale qui n’oublie jamais l’origine populaire et festive de ces danses latino-américaines.

Tres cuatro a joué dans le Nord pour des évènements comme Ola Cuba (Lille, 2018) ou Festi’halles (2018) et retourne pour la troisième fois en Occitanie / PACA à l’été 2019. Le groupe a enregistré un album en 2018 (Viaje latino) et accompagne la chorale A cœur joie pour son programme de 2019 Danses et musiques latino-américaines. Tres cuatro prépare également son deuxième opus qui comprendra notamment les nouvelles compositions du groupe.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-31T21:00:00+02:00 – 2019-09-01T00:00:00+02:00

