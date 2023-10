Cet évènement est passé L’OFJ hors-les-murs ! Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

L'OFJ hors-les-murs ! Gare Saint Sauveur – Lille

Lille, 25 août 2019, Lille.

L'OFJ hors-les-murs !

Dimanche 25 août 2019, 15h00

Gare Saint Sauveur – Lille

Entrée libre

L'Orchestre Français des Jeunes est constitué d'une centaine de jeunes musiciens de 16 à 25 ans. En résidence dans les Hauts-de-France, l'orchestre propose cet été de nombreux concerts de musique de chambre sur toute la métropole lilloise dans le cadre du festival Eldorado avant de donner un concert au Nouveau Siècle le 5 septembre.

Cinéma de la Gare Saint Sauveur
Gare Saint Sauveur – Lille
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas
Lille 59033
Nord
Hauts-de-France

