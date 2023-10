Overdrivers x Livingston x FL Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 10 août 2019, Lille.

Overdrivers x Livingston x FL Samedi 10 août 2019, 21h00 Gare Saint Sauveur – Lille

Overdrivers (Lille) :

Hard Rock

OVERDRIVERS est un groupe formé depuis 2015.

L’évolution du groupe est une longue histoire qui débute en 2011 par deux mordus de rock’n’roll, Adrien Desquirez et Anthony Clay, respectivement guitariste rythmique chanteur et guitariste soliste. Les deux compères commencent à jouer ensemble et décident de former un groupe. Alors commencent les auditions pour trouver d’ autres membres.

Plus d’une quinzaine de batteurs et autant de bassistes se sont succédés avant que les deux garnements ne tombent sur Sébastien Lorquet en 2013, qui devient alors après deux ans et demi de recherche acharnées, le bassiste officiel du groupe. Ils rencontrent l’année suivante Florian Morgano, qui prend alors la place de batteur. Le line up est enfin complet au début de l’année 2015, lorsque le groupe rencontre Florian Morgano qui prend alors le poste de batteur.

Côté son, le groupe aime la simplicité du Rock australien, des Gibson branchées dans des Marshall et poussées au cul par un ensemble basse batterie en mode rouleau compresseur.

Après de longues heures de répétitions dans un garage, OVERDRIVERS commence alors les concerts vers le mois de juin 2015, et partage l’affiche avec des groupes renommés tels que MASS HYSTERIA, STICKY BOYS, NASHVILLE PUSSY, ADAM BOMB, ou bien encore VULCAIN.

A la fin de l’année 2015, le groupe fait le choix d’enregistrer son premier album Rockin’ Hell au studio » Le hangar à sons « , avec aux commandes Bertrand Charlet.

Overdrivers reprend alors les concerts dès la sortie du studio, et enchaîne de nombreuses dates afin de promouvoir son premier album. Après avoir écumé toutes les scènes de sa région natale, le groupe commence à s’exporter aux quatre coins de la France, notamment en Alsace- Lorraine, en Bretagne, en région parisienne, Loire-Atlantique et Rhône-Alpes, mais également en Belgique.

Le groupe, soutenu par de nombreux médias de la presse spécialisée, à la fois pour ses prestations live et pour son premier album, décide de se pencher sur la composition du successeur de Rockin’ Hell dès 2016.

Cela aboutira à l’enregistrement de « She’s On Her Period »au début de l’année 2018, toujours au Hangar à Sons et toujours avec Bertrand Charlet aux commandes.La sortie du nouvel album est fixé pour le 28 septembre 2018.

Livingstone (Paris) :

Rock-Blues

Retrouver l’émotion musicale pure – celle du cri originel, du premier tumulte – dans un paysage obscurci par les faux-semblants : c’est le défi que se donne le trio Livingstone, en mêlant énergie rock et blues hypnotique.

À la fois nostalgique et novateur, Livingstone s’est imprégné de la culture rock américaine pour créer un son hybride, qu’on ne peut pas cataloguer. Au cours de trois road-trips outre-Atlantique, ce sont plus de soixante-dix concerts qu’ils ont joués dans des petites comme des grandes salles, entre le Tennessee et le Colorado. Et la recette fonctionne : embarqués à l’arrière leur van, il n’y a plus qu’à les suivre dans un voyage jouissif et authentique pour un aller simple au sud des États-Unis, sans jamais subir le jet lag.

De leur vécu sur la route, les membres de Livingstone extraient un son brut et authentique – émaillé d’arrangements actuels – pour exprimer avec justesse ce blues d’une époque incertaine.

FL (Valenciennes) :

FL est un projet créé par Loïc Frère fin 2018. Ayant commencé à composer depuis son année de 1ère (2014) en s’enregistrant avec l’enregistreur de son père, un album regroupant ses morceaux favoris a été enregistré et mixé dans sa chambre d’étudiant de septembre à novembre 2018. Le premier album du projet s’appelle donc » 4 Years » et est sorti le 14 décembre 2018. Voulant jouer l’album sur scène, une formation live a été crée avec des amis de la fac. Inspiré par des artistes allant de Ty Segall à Bring Me The Horizon en passant par les Foo Fighters ou Motorhead, FL est un projet qui se veut très énergique et où le but premier est de s’amuser un maximum avec le public !

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-10T21:00:00+02:00 – 2019-08-11T00:00:00+02:00

2019-08-10T21:00:00+02:00 – 2019-08-11T00:00:00+02:00