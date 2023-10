Cet évènement est passé Concert et bal Tango argentin avec Tanino Cuarteto Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert et bal Tango argentin avec Tanino Cuarteto Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 9 août 2019, Lille. Concert et bal Tango argentin avec Tanino Cuarteto Vendredi 9 août 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre (réservations possibles par mail) Buenos Aires à Saint Sauveur ! Concert et Bal de Tango Argentin avec TANINO CUARTETO Le 8 renversé vous invite à partir à Buenos Aires sans quitter Lille ! Le 8 Renversé vous invite à une soirée de tango « caliente » avec la participation de TANINO CUARTETO En tournée européenne actuellement, TANINO CUARTETO est un quatuor original avec Santiago Alvarez à l’harmonica. Le concert est précédé d’une Initiation au tango par les professeurs de l’Association ! à 19h. Entrée gratuite; le bar de Saint So est ouvert! Le tango est une marche à deux, un dialogue, une danse d’improvisation, une danse de bal, une danse sociale, et plus encore… une culture à découvrir… Voir une vidéo du groupe Tanino Cuarteto : https://www.youtube.com/watch?v=HPyaxGedPNQ Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « email », « value »: « 8renverse@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320562997 »}] [{« data »: {« author »: « Tanino Duo », « cache_age »: 86400, « description »: « TANINO TangonSantiago u00c1lvarez (armu00f3nica cromu00e1tica)nFernando Su00e1nchez (guitarra)nAdam Tully (guitarru00f3n)nIgnacio Varchausky (contrabajo)n nGrabado mezclado y masterizado en Estudios Doctor F. por Florencio Justo y Agustu00edn Silberleib. Noviembre 2017. Cu00e1maras: Esteban Caimi. nwww.taninoduo.comntaninoduo@gmail.com », « type »: « video », « title »: « Al Galope (Milonga). Leopoldo Federico. TANINO Tango (cuarteto). », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HPyaxGedPNQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HPyaxGedPNQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCosBwTCOKQFLJZZ59bm2_1w », « thumbnail_width »: 1280, « html »: « « , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=HPyaxGedPNQ », « type »: « oembed »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

