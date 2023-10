Instinkt Records x ST SO Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 3 août 2019, Lille.

Instinkt Records x ST SO Samedi 3 août 2019, 20h00 Gare Saint Sauveur – Lille

Créé en 2015, le label Instinkt prône à travers chacune de ses publications une musique techno puissante, sombre et enivrante. A la fois label et collectif, la structure se développe aujourd’hui à l’internationale à travers la diffusion d’artistes étrangers. Ses 4 artistes fondateurs Paul Mørk, Noir Dissident, SLYRS et Litasrev Naka défendent le lâcher prise, la libre pensée et la liberté d’expression. L’oubli de soi et des conventions est le point commun qui unie leurs univers distincts.

Line up à venir.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-03T20:00:00+02:00 – 2019-08-04T00:00:00+02:00

