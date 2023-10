Cet évènement est passé Solutions pour un potager bio Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Solutions pour un potager bio Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 3 août 2019, Lille. Solutions pour un potager bio 3 – 31 août 2019, les samedis Gare Saint Sauveur – Lille LES ATELIERS DE LA FERME URBAINE Proposés par la Maison Régionale de l’Environnement POUR TOUS : Découvrez les richesses de la biodiversité locale, des astuces et savoirs sur la culture et la récolte des plantes, sur leurs vertus insoupçonnées, sur la manière de les accommoder… Le samedi de 15h À 17h. Solutions pour un potager bio : Découvrez les astuces pour jardiner au quotidien en respectant la nature avec les engrais verts, repousser les nuisibles, attirer les pollinisateurs, la saisonnalité des légumes, récolter ses graines… Samedi 17 août : les secrets bienfaisants du lierre Samedi 24 août : connaître les bonnes associations de plantes au jardin Samedi 31 août : Récolter et conserver ses graines Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

