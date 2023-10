Vacilon Latino : Live Salsa tu Infierno + Dj set Nahuen Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 2 août 2019, Lille.

Vacilon Latino : Live Salsa tu Infierno + Dj set Nahuen Vendredi 2 août 2019, 20h30 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre

♦ Vendredi 2 août 2019 ♦

Le Vacilón Latino débarque à la Gare Saint sauveur,

préparez-vous pour une Fiesta Infernal. Fuego y fièvre latina avec Live endiablé et DJ Set explosifs, une soirée 100 % tropicale et festive. Alors venez bruler le plancher avec l’énergie latine du groupe « Tu Infierno » suivi de la sélection explosive de Dj Nahuen. Un cocktail épicé pour une nuit Infernal.

Alors on vous attend pour sauter, danser et vibrer le son latino

===========================================================

Live « TU INFIERNO »

Plus qu’un groupe c’est une véritable famille cosmopolite. Baigné dans la culture sud-américaine ils sont devenus les spécialistes machiavéliques des ambiances qui réveillent en vous le démon de la Danse. Ils attisent le feu avec un répertoire délibérément ensorcelant, fait de Salsa enivrante, de Rumba envoûtante, de Boléros fascinant, des Cumbias piquantes et bien d’autres musiques diablement dansantes. Allez, laissez-vous transporter dans un voyage musical à travers l’âme Festive de l’Amérique latine et venez partager la folie Tropicale.

Lien Facebook Tu Infierno : Tu Infierno

Quelques liens du groupe :

Pensando en ti : https://www.youtube.com/watch?v=GQKGlKnag8Q

Pin pum Pin : https://youtu.be/b84lsNQiviw?t=29

Prohibido Olvidar : https://youtu.be/mnY5zGGIcWc

début de concert à la bomba latina : https://youtu.be/lqHJtMOz7f8

Padre nuestro cumbia : https://www.youtube.com/watch?v=7Vo4J7szRqU

===========================================================

DJs Set

Dj Nahuen (Latin Groove Chili),

« Baigné dans le folklore et la culture latine, Dj Nahuen mélange les genres pour vous sélectionner des rythmes explosifs et calientes. Un voyage sans frontières à travers la world musique : Cumbia, salsa, reggaeton, merengue, samba, afro, ska, dance hall. Toute une richesse de sons pour enflammer la piste. Venez partager son set festif et explosif ainsi que des morceaux incontournables de la fiesta latina. Rejoignez la fièvre latine pour rompre les frontières et le Dance-floor. »

lien facebook Dj Nahuen : Dj Nahuen

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « email », « value »: « nahuendiffusion@hotmail.com »}] [{« data »: {« author »: « Mario Tu Infierno », « cache_age »: 86400, « description »: « -TU INFIERNO – Concert u00e0 la Bellevilloise – Paris 29/12/2018n- PENSANDO EN TI – .(Mario Tu Infierno)nwww.tuinfierno.comnhttps://www.facebook.com/Mario-Tu-Infn -Tu Infierno-nIgnacio Ferrera. – TrompettenEduardo Almonacid. – ClaviersnNoel Hernandez. – BongonGonzalo Alfaro. – BassnYosimar de la Cruz – TimbalesnGabriel Diaz – TrompettesnGael Le Prince Caetano – CongasnMario Salgado – Voix Lead. », « type »: « video », « title »: « Tu Infierno – PENSANDO EN TI. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GQKGlKnag8Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GQKGlKnag8Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKoeyYATJW-uiyan9ehwhPA », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=GQKGlKnag8Q », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « PUBLICARDLATINOTV », « cache_age »: 86400, « description »: « TU INFIERNO « Pin Pum Pin » n4to FESTIVAL LATINOAMERICANO nPARIS 2016nPUBLICARD LATINO TV », « type »: « video », « title »: « TU INFIERNO « Pin Pum Pin » – 4to FESTIVAL LATINOAMERICANO PARIS 2016″, « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/b84lsNQiviw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=b84lsNQiviw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfcxQe7IBaggcqqwEGoMY4Q », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/b84lsNQiviw?t=29 », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « Nahuen Diffusion », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9but du concert aux disquaires de Paris, Prohibido Olvidar. Un du00e9but de concert chaud chaud chaud. La chaleur Tropical u00e0 envahit Les Disquaires. Top Soiru00e9e un vacilon enorme. », « type »: « video », « title »: « Tu Infierno prohibido Olvidar », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mnY5zGGIcWc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mnY5zGGIcWc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2hfjdFRk6W7VqYcNm1GLtg », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/mnY5zGGIcWc », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « Mario Tu Infierno », « cache_age »: 86400, « description »: « -TU INFIERNO – Concert u00e0 la Bellevilloise – Paris 29/12/2018n-UNIDAD- Cover (Cover groupe La Exelencia)nwww.tuinfierno.comnhttps://www.facebook.com/Mario-Tu-Infn -Tu Infierno-nIgnacio Ferrera. – TrompettenEduardo Almonacid. – ClaviersnNoel Hernandez. – BongonGonzalo Alfaro Ugaz. – BassnYosimar de la Cruz – TimbalesnGabriel Diaz. – TrompettesnGael Le Prince Caetano. – CongasnMario Salgado – Voix Lead.n nwww.tuinfierno.comnhttps://www.facebook.com/Mario-Tu-Inf…nhttps://open.spotify.com/artist/2ABzOsUgCIg8c4GOS7aMxYnhttps://itunes.apple.com/us/artist/mario-tu-infierno/992286433 », « type »: « video », « title »: « Tu Infierno – UNIDAD », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lqHJtMOz7f8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lqHJtMOz7f8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKoeyYATJW-uiyan9ehwhPA », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lqHJtMOz7f8 », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « Nahuen Diffusion », « cache_age »: 86400, « description »: « tu infierno en version cumbia !!! La fiu00e8vre latine aux Disquaires. Mega fiesta. », « type »: « video », « title »: « »Tu Infierno » en cumbia – Padre Nuestro », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7Vo4J7szRqU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7Vo4J7szRqU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2hfjdFRk6W7VqYcNm1GLtg », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=7Vo4J7szRqU », « type »: « oembed »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-02T20:30:00+02:00 – 2019-08-03T01:00:00+02:00

2019-08-02T20:30:00+02:00 – 2019-08-03T01:00:00+02:00

nahuen diffusion