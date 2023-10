Cet évènement est passé Nico187 x Gulien + DJ set Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nico187 x Gulien + DJ set

Samedi 27 juillet 2019, 21h00

Gare Saint Sauveur – Lille

– Nico187 : Nico187 » l'enfant terril du rap » est denaisien, ses rimes nous parlent de cette région qu'il affectionne tant. Sans toucher à la réalité, il sait la dépeindre avec ses mots, une vérité belle et cruelle à la fois. Son univers évolue sur la terre des terrils jusqu'aux corons riches de leurs habitants. Le rappeur qui a sorti un EP 6 titres intitulé Brumes en décembre dernier nous présentera des titres exclusifs de son prochain EP qui sortira à la rentrée.

https://www.youtube.com/watch?v=i9dGlQqQj8U
https://www.youtube.com/watch?v=N644QN4h7kc

– Gulien : Gulien le jeune rappeur et beatmaker lillois a sorti son album « La Toile » le 10 février 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=y2fq8qtTOBs

– DJ Set (à venir)

Gare Saint Sauveur – Lille
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas
Lille 59033
Nord Hauts-de-France

