Zig Zags + Mercure w/ BdM Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 26 juillet 2019, Lille.

Zig Zags + Mercure w/ BdM Vendredi 26 juillet 2019, 20h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre

Bains De Minuit Productions présente, dans le cadre de l’Été Eldorado à Saint Sauveur avec lille3000 :

Zig Zags + Unofficial: Mercure le vendredi 26 juillet à La Gare Saint Sauveur.

► ENTRÉE GRATUITE ►

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZIG ZAGS (punk rock, heavy metal / los angeles)

? : zigzags.bandcamp.com/music

? : facebook.com/zigzagsmusic/

Après des collaborations avec IGGY POP, TY SEGALL…

le trio californien ZIG ZAGS revient avec un nouvel album chez RidingEasy Records et une tournée pour accompagner la sortie, qui passera par Lille !

Si vous aimez FUZZ, BLACK SABBATH…

NOUVEL ALBUM LE 1ER MAI !

2 extraits ici : zigzags.bandcamp.com/album/theyll-never-take-us-alive

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MERCURE (heavy rock / lille)

? : mercurians.bandcamp.com/

? : facebook.com/Mercureband/

Heavy, Fuzzy Low key songs. Mood and Density… dans ce Mercure – là, on est ok pour se fondre. Parce que. C’est dense. Il y est fait place parfois aux silences. Les guitares sont belles. Etc.

« Oui, il est possible de faire du rock sale, lourd et classieux à la fois » [Guitar Part]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bains de Minuit Productions

Production, organisation de concerts + Strawberry Fest / Lille (Fr)

Site : bainsdeminuitproductions.com

Facebook : facebook.com/bainsdeminuitproductions

Instagram : instagram.com/bainsdeminuitproductions

Contact : bainsdeminuitproductions@gmail.com

Twitter : twitter.com/bainsdeminuit

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-26T20:00:00+02:00 – 2019-07-27T00:00:00+02:00

2019-07-26T20:00:00+02:00 – 2019-07-27T00:00:00+02:00