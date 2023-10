69 Année Érotique Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 20 juillet 2019, Lille.

69 Année Érotique Samedi 20 juillet 2019, 21h00 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

69, une année érotique… Mais pas seulement.

C’est aussi les 50 ans du festival de Woodstock et le premier pas de l’homme sur la lune. Pour marquer l’anniversaire emblématique de cet Eté là, DJ Masterbafunk va ambiancer la Gare Saint-Sauveur :

Tous les hits de 1969 de Space Oddity (David Bowie) à Come Together (The Beatles)…

Porposé par Metropolitan dj show

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-20T21:00:00+02:00 – 2019-07-21T00:00:00+02:00

